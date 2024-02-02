"Лучше высушить детскую слезу, чем пролить реки крови": яркие цитаты Кузьмы Скрябина о войне

Ровно 9 лет назад трагически погиб Андрей "Кузьма Скрябин" Кузьменко - украинский музыкант и шоумен. Главред вспомнил его яркие цитаты о войне и Украине.

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Кузьма Скрябин трагически погиб в ДТП ровно 9 лет назад / коллаж Главред, фото УНИАН

2 февраля нынешнего года девятая годовщина со дня трагической гибели легендарного музыканта и шоумена Андрея "Кузьмы Скрябина" Кузьменко (фронтмена поп-рок-группы "Скрябин"). Он погиб в результате автомобильной катастрофы 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет.

Как погиб Кузьма Скрябин

2 февраля 2015-го после концерта в Кривом Роге артист торопился в аэропорт на авто Toyota Sequoia. Утренняя скользкая дорога (накануне прошел дождь) возле села Лозоватка, что на Днепропетровщине, стала для него роковой. Около 08:20 утра внедорожник Кузьменко вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом-грузовиком модели ГАЗ-53.

По данным следствия, позади машины Скрябина ехало еще одно авто. Его водитель сказал, что препятствий молоковоз певцу не создавал. Технические показатели автомобилей, которые стали участниками ДТП, были в норме. В полиции рассказали, что причина ДТП — превышение скорости Кузьменко, который не справился с управлением на скользкой дороге и плохо вписался в затяжной поворот. Вследствие чего и произошло столкновение с молоковозом.

Кузьменко погиб в ДТП на месте от полученных травм. Виновных в аварии так и не отыскали, а дело закрыли. Артиста похоронили 5 февраля 2015 года во Львове в семейном склепе на Брюховицком кладбище.

Лучшие цитаты Кузьмы Скрябина о войне

"Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, то это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя";

"Я — медик, лейтенант запаса [по профессии Андрей Кузьменко был стоматологом ‒ Главред]. Я стою на учете, и, если нужно будет, конечно, пойду! Даже если придется варениками по танкам бросать! Это моя страна";

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война — самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется — это самое ужасное".

"Защиту Родины надо было начать с граблями в руках";

"Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови"

Лучшие цитаты Кузьмы Скрябина об Украине и патриотизме

"Ты сам себе страна. Сделай порядок в своей голове";

"Нацепил вышиванку - и уже думаешь, что все изменилось. И вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой";

"Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивный, он должен быть дипломатический, интеллигентный, и тогда я его поддерживаю";

"Я не знал определения сопротивления, сопротивление есть или его нет. Нужно сопротивляться, если тебя хотят стереть с твоей земли".

Лучшие песни Кузьмы Скрябина по версии Главреда:

Скрябін - Кинули

Скрябін - Танець пінгвіна

Скрябін - То моє море

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