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Лучше Волочковой и Ван Дамма: звезда Женского Квартала в шпагате призвала помогать ВСУ

30 июля 2022, 17:39

Актриса со свойственным ей чувством юмора подошла к важному для каждого украинца вопросу.

Татьяна Песик
Татьяна Песик растянулась между автомобилями / instagram.com/tanet_vip

Актриса Женского Квартала, а ныне - волонтер Татьяна Песик показала необычный ролик, с помощью которого хотела привлечь внимание к благотворительности на помощь ВСУ.

Артистка появилась в кадре, стоя между двумя машинами практически в шпагате. В руках она держала чашку кофе, которая стала символом ее благотворительной инициативы.

Песик, как и многие ее коллеги, задалась целью помочь украинским воинам защитить страну от рашистского оккупанта. Она создала счет, на который зачисляются средства - эквивалентные стоимости чашки кофе.

По подсчетам актрисы, один автомобиль для ВСУ "стоит" 7.5 тысяч чашек кофе. Ее мечта - собирать на один автомобиль в день.

Поклонники Татьяны поблагодарили ее за инициативу, а также отметили тонкий юмор, с которым актриса подошла к своей деятельности - в ее позе углядели аллюзию на видео с актером Жан-Клод Ван Даммом, в котором он растянулся в шпагате между двумя фурами:

"Супер. Шикарно, молодец. Хорошая растяжка. Спасибо, что помогаете фронту".

"Ван Дамм зі своїм шпагатом нервово курить в сторонці. А якщо серйозно, дякую за вашу роботу".

"Яка ти чудова❤️"

"Ракета-петарда!"

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