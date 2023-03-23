Лорак третья: как выглядит рейтинг звезд-предателей Украины

В Украине создан рейтинг предателей, с детальным описанием деятельности людей, которые продали свою страну.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с целью захвата ее территорий, большинство граждан и популярных личностей Украины, встали на сторону добра - Украины. Между тем, нашлись откровенные предатели, которые решили поддерживать агрессора, а также продолжать жить, получая отработанные в Кремле деньги за свою низость и трусость.

Таким образом, в Украине был создан регистр предателей Украины. В частности, в список попали пока 16 человек, среди которых: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова, рэппер из Одессы Джиган, Вадим Козаченко, боксер Василий Ломаченко, Лолита Милявская, певец Александр Панайотов, Жанна Бадоева и другие.

Издание Чесно опубликовало список предателей, которые больше всего интересуют украинцев. Именно эти имена они искали чаще всего.

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Рейтинг предателей / Чесно

По информации издания, возглавляет рейтинг поисковых запросов экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко. Ломаченко неоднократно призывал к возобновлению дружеских отношений с террористической Россией. В конце 2022 года он изложил на своей странице в Instagram обращение митрополита УПЦ МП Лонгина, в котором тот обвинял Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господней и украинского народа". Страница Ломаченко в Instagram стала недоступна в Украине и в некоторых странах Европы, но доступна в России.

Второй в этом списке – футболист Анатолий Тимощук. Он вляется ассистентом главного тренера российского ФК "Зенит" с 2017 года. С начала полномасштабного вторжения называет войну "специальной операцией" и утверждает, что не видит разницы между украинским и русским народами. В начале 2023 года Тимощук пытался оспорить решение УАФ о пожизненном отстранении его от украинского футбола. Однако Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу эксфутболиста.

На третьем месте рейтинга звезд – запроданка, певица Ани Лорак. В конце 2022 года Лорак попала в санкционный список СНБО среди публичных лиц, прямо или косвенно поддержавших военную агрессию россии против Украины. Несмотря на войну, Лорак не прерывала свои связи с российским шоу-бизнесом, даже планировала выступления в аннексированном Крыму. Лорак опубликовала пост на украинском языке о том, как она скучает по Украине и как услышала звуки взрывов во время телефонного разговора с братом. При этом она так и не назвала Россию агрессором и не сказала, что именно в Украине Россия ведет полномасштабную войну и убивает украинских мирных граждан.

Деятельница культуры и бывшая руководительница театра Херсонской области Татьяна Калиновская заняла четвертое место рейтинга. Калиновская известна не только распространением российской пропаганды, но и непосредственным сотрудничеством с оккупантами. В марте 2022 года она заняла должность первого заместителя главы Скадовской районной администрации в оккупационных органах власти. В августе 2022 года Калиновский было объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

На пятом месте оказался музыкант Илья Сметанин. После полномасштабного вторжения Сметанин по информации спецслужб наводил российские ракеты на инфраструктуру Волыни. В частности, Сметанин корректировал обстрел аэропорта, в результате чего ракетным ударом была полностью разрушена его инфраструктура. В марте прошлого года СБУ задержала корректировщика и объявила ему подозрение в государственной измене. Пока его содержат под стражей.

Напомним, ранее певица Ани Лорак, которая поселилась в России и продолжает молчать о всех зверствах российской армии в Украине, выкатила очередной пост, в котором "всех простила".

Об этом она написала на своей странице в Instagram. "В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль...", - написала Лорак, имея ввиду прощенное Воскресение.

Она также прокомментировала свои новые отношения с учителем йоги, у которого остался маленький ребенок от предыдущих отношений.

Ранее Лорак поделилась совместными фото с мужчиной, который оказался учителем йоги и "велнесс-экспертом", а также отцом двоих детей. "Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь", - написала признание предательница.

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