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Лорак станет банкротом, а ее роман с иностранцем - фейк: появились безумные подробности жизни певицы

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 16:59 обновлено 11 апреля, 17:07
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По данным украинского блогера, Ани Лорак постоянно занимает деньги у своих богатых знакомых, а ее компанию уже закрыли.
Аны Лорак, Беспалов
Ани Лорак может стать банкротом / Коллаж фото instagram/anilorak, скриншот с видео

У известной певицы Ани Лорак, которая до сих пор не говорила о развязанной Путиным войне против Украины, серьезных проблемах в России. Она изображает из себя любовницу испанца Исаака Виджраку, чтобы получить пиар и улучшить свое материальное положение. Об этом заявил блогер Богдан Беспалов.

Ани Лорак не платит налоги и может стать банкротом. По данным блогера, фирма певицы попала в "черный список" должников Федеральной налоговой службы РФ. 20 июня 2022 года компанию закрыли, а сейчас обсуждается вопрос полной ликвидации фирмы.

"Сливали информацию из первоисточников. Кое-кто из команды Лорак с удовольствием поделился с нами инфой. Анонсировала альбом, концертный тур, выход новых синглов, даже запускает авторский курс или гайд DIVA. Для чего это все? Ведь с финансами не все так хорошо ... Фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. Поэтому все ее счета заморожены. До 2021 года артистка выплачивала от 160 до 850 тысяч рублей налоговых ежегодно", – сказал блогер.

видео дня

Беспалов также добавил, что теперь Ани Лорак вынуждена просить большие суммы у своих богатых знакомых. Артистка надеется, что ей поможет и Филипп Киркоров.

Что касается отношений певицы с испанцем, то здесь не все так просто, говорит блогер. Исаак женат и имеет двоих маленьких детей. Блогер сообщает, что жена "любимого" Ани Лорак знает все подробности этого "романа" и не выступает против, потому что этот пиар пополнит их семейный бюджет. Испанец планирует продавать свои курсы и привлекать новых клиентов.

Отмена концертов Лорак в России

Стоит отметить, что недавно Ани Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи". По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой. Позже оказалось, что она помогала людям, который пострадали от российской агрессии.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник. Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

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