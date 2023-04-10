Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

Подпись вокалистки появилась под заявлением в защиту церкви Московского патриархата. Сама певица еще не комментировала ситуацию.

https://stars.glavred.info/skandal-na-hmelnitchine-imya-izvestnoy-pevicy-ispolzovali-dlya-zashchity-cerkvi-upc-mp-10462666.html Ссылка скопирована

Имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП/ Instagram mila_nitich_official, Facebook Юрий Кравчук

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг церкви, которая принадлежала УПЦ Московского патриархата. В селе Заставцы на Старосинявщине священник местной церкви Иван Задворный хочет проводить служение "на старославянском языке с украинским акцентом", что означает – на русском языке. Священнослужитель собирал подписи среди местного населения в поддержку такой инициативы, и в этом списке появилась подпись украинской певицы Милы Нитич (настоящее имя – Людмила Сергеевна Нитичук).

Певица родилась и провела детство в пгт Старая Синява. Однако пользователи сети начали утверждать, что она не могла бы подписать такое заявление, потому что в это время была в Киеве. При этом еще часть людей, чьи имена появились в этом списке, заявили, что их подписи подделали. Соответствующий пост опубликовал в Facebook член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук.

"Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "собрании", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", – отмечается в заметке.

видео дня

Пользователи сети особо обратили внимание на то, что в списке есть имя певицы Милы Нитич, выразив сомнения в том, что это действительно ее подпись. Часть пользователей утверждают, что следят за ее соцсетями, и, согласно активности вокалистки в сети, она в тот день находилась в Киеве.

Сама певица еще не комментировала эту ситуацию.

Имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП/ Facebook Юрий Кравчук

Избиение военного в церкви Хмельницкого

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.

Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.

Вас также может заинтересовать: