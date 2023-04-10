УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

Алёна Воронина
10 апреля 2023, 23:11 обновлено 10 апреля, 23:13
62
Подпись вокалистки появилась под заявлением в защиту церкви Московского патриархата. Сама певица еще не комментировала ситуацию.
Милая Нитыч, церковь в Хмельницкой области
Имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП/ Instagram mila_nitich_official, Facebook Юрий Кравчук

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг церкви, которая принадлежала УПЦ Московского патриархата. В селе Заставцы на Старосинявщине священник местной церкви Иван Задворный хочет проводить служение "на старославянском языке с украинским акцентом", что означает – на русском языке. Священнослужитель собирал подписи среди местного населения в поддержку такой инициативы, и в этом списке появилась подпись украинской певицы Милы Нитич (настоящее имя – Людмила Сергеевна Нитичук).

Певица родилась и провела детство в пгт Старая Синява. Однако пользователи сети начали утверждать, что она не могла бы подписать такое заявление, потому что в это время была в Киеве. При этом еще часть людей, чьи имена появились в этом списке, заявили, что их подписи подделали. Соответствующий пост опубликовал в Facebook член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук.

"Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "собрании", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", – отмечается в заметке.

видео дня

Пользователи сети особо обратили внимание на то, что в списке есть имя певицы Милы Нитич, выразив сомнения в том, что это действительно ее подпись. Часть пользователей утверждают, что следят за ее соцсетями, и, согласно активности вокалистки в сети, она в тот день находилась в Киеве.

Сама певица еще не комментировала эту ситуацию.

Сбор пописей в церкви Хмельницкой области
Имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП/ Facebook Юрий Кравчук

Избиение военного в церкви Хмельницкого

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.

Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.

Вас также может заинтересовать:

УПЦ МП Мила Нитич новости Украины
Реклама

Главное за день

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки Leopard

20:40 Мир
В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

19:56 Синоптик
"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - Маляр

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - Маляр

18:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:11

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

22:23

"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARSВидео

22:22

Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

21:55

"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"Видео

20:49

Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:49

Виталий Портников. Украина меняет свои военные планы?Видеоблоги

20:40

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки LeopardВидео

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - картаВидео

19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

Реклама
19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

19:20

Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войскмнение

18:49

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - МалярВидео

18:29

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

18:21

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

18:18

Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщиныВидео

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур АсадовВидео

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

Реклама
17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

16:45

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:35

Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грнВидео

Реклама
12:13

Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

12:05

Два дрона получили защитники Авдеевки при содействии Favbet Foundation

11:59

"Слив" документов Пентагона: фронтовая ПВО Украины истощится в мае — в ВСУ ответили

11:42

"Утечка" документов Пентагона: США шпионили за Зеленским - CNNВидео

11:39

Гороскоп Таро на май 2023: Ракам - рост доходов, Львам - болезнь, Девам - сюрпризВидео

10:47

Отправлять воевать на Донбасс вместо отбывания срока: росСМИ раскрыли новый план оккупантовВидео

10:45

Военного назвали коллаборантом: на Николаевщине боец ВСУ потребовал снять флаг Украины с магазинаВидео

10:26

Гороскоп на сегодня 10 апреля 2023: Тельцам – неприятности, Близнецам - удачаВидео

10:19

В Бахмуте оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли - СырскийВидео

09:46

"Все новости - пропаганда": Маск отказался удалят пост Медведева об "исчезновении Украины"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять