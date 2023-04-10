УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

Анна Подгорная
10 апреля 2023, 19:53 обновлено 10 апреля, 19:53
24
Осложнения длятся уже не один месяц, а врачи разводят руками.
Анастасия Приходько
Из-за последствий тяжелой болезни у Анастасии Приходько ухудшился слух / instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица, общественная деятельница и Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала про утрату важной части ее музыкальной натуры. После продолжительной болезни у нее значительно ухудшился слух.

Этим артистка поделилась на своей странице в Instagram. Осложнение, которое длится уже около 2 месяцев, не проходит ни под воздействием клинических манипуляций, ни при помощи народной медицины.

"Это просто ужас! Слух не возвращается!" - отмечает Приходько и подчеркивает, что ее настигла какая-то люта хворь, последствия которой остаются неизменными к ее огромному сожалению. Также певица отметила, что это - не Covid-19, ведь за два месяца болезни она сдавала тест трижды, и трижды он оказался отрицательным.

видео дня

Ранее Анастасия Приходько жаловалась на проблемы со сном на фоне стресса из-за полномасштабной войны в Украине. Теперь ослабленный организм певицы "подхватил" какое-то заболевание, которое повлекло нарушения слуха.

Анастасия Приходько
Из-за последствий тяжелой болезни у Анастасии Приходько ухудшился слух / instagram.com/prykhodko_official

Ранее украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе - после рождения второй дочери она набрала рекордное количество килограммов.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

Другие новости:

шоу-бизнес Анастасия Приходько Настя Приходько новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - Маляр

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - Маляр

18:49 Украина
Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военных

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военных

17:26 Украина
В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами

17:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войскмнение

18:49

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - МалярВидео

18:29

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

18:21

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

Реклама
18:18

Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщиныВидео

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур АсадовВидео

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

16:45

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

Реклама
15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:35

Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грнВидео

12:13

Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

12:05

Два дрона получили защитники Авдеевки при содействии Favbet Foundation

11:59

"Слив" документов Пентагона: фронтовая ПВО Украины истощится в мае — в ВСУ ответили

11:42

"Утечка" документов Пентагона: США шпионили за Зеленским - CNNВидео

11:39

Гороскоп Таро на май 2023: Ракам - рост доходов, Львам - болезнь, Девам - сюрпризВидео

10:47

Отправлять воевать на Донбасс вместо отбывания срока: росСМИ раскрыли новый план оккупантовВидео

10:45

Военного назвали коллаборантом: на Николаевщине боец ВСУ потребовал снять флаг Украины с магазинаВидео

Реклама
10:26

Гороскоп на сегодня 10 апреля 2023: Тельцам – неприятности, Близнецам - удачаВидео

10:19

В Бахмуте оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли - СырскийВидео

09:46

"Все новости - пропаганда": Маск отказался удалят пост Медведева об "исчезновении Украины"Видео

09:35

У Байдена дело Трампа раскрутят "на полную катушку": экс-глава МИД раскрыл сценарийВидео

09:20

Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года

09:03

Кого не могут принудительно мобилизовать в ряды ВСУ и кто может получить отсрочку: полный переченьВидео

08:31

На Хмельнитчине произошли столкновения: УПЦ МП блокирует переход храма в ПЦУВидео

08:22

"Ситуация изменится в обратную сторону": Пригожин испугался контрнаступления ВСУ и призвал закрыть границы РФ

07:42

РФ могут предложить переговоры: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Крыма

07:41

Астрологические вершины высокой кухни: топ-5 лучших поваров по знаку зодиака

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять