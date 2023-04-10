"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

Осложнения длятся уже не один месяц, а врачи разводят руками.

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Из-за последствий тяжелой болезни у Анастасии Приходько ухудшился слух / instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица, общественная деятельница и Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала про утрату важной части ее музыкальной натуры. После продолжительной болезни у нее значительно ухудшился слух.

Этим артистка поделилась на своей странице в Instagram. Осложнение, которое длится уже около 2 месяцев, не проходит ни под воздействием клинических манипуляций, ни при помощи народной медицины.

"Это просто ужас! Слух не возвращается!" - отмечает Приходько и подчеркивает, что ее настигла какая-то люта хворь, последствия которой остаются неизменными к ее огромному сожалению. Также певица отметила, что это - не Covid-19, ведь за два месяца болезни она сдавала тест трижды, и трижды он оказался отрицательным.

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Ранее Анастасия Приходько жаловалась на проблемы со сном на фоне стресса из-за полномасштабной войны в Украине. Теперь ослабленный организм певицы "подхватил" какое-то заболевание, которое повлекло нарушения слуха.

Из-за последствий тяжелой болезни у Анастасии Приходько ухудшился слух / instagram.com/prykhodko_official

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