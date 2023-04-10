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Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

Анна Подгорная
10 апреля 2023, 18:21 обновлено 10 апреля, 18:22
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Уже около года украинская звезда Playboy состоит в серьезных отношениях с мужчиной.
Даша Астафьева
Даша Астафьева прокомментировала слухи про свою беременность / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева весьма скрытна в том, что касается ее личной жизни. Поэтому этот аспект ее жизнедеятельности нередко обрастает слухами и домыслами.

Недавно артистка отправилась на отдых в Карпаты - по признанию самой Астафьевой, исключительно чтобы набраться сил, и продолжать кропотливо работать над приближением победы Украины.

На своей странице в Instagram она представила маленький фотоотчет со своей отпуска - заснеженные пейзажи, прогулки, рыбная ловля. В силу погоды Даша одета в очень объемные наряды, з-за чего у ее поклонников закралось подозрение, что модель беременна.

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Фанаты в комментариях под снимками стали спрашивать ее об этом напрямую, и получили очень откровенный ответ: она действительно набрала вес, но не потому, что ждет ребенка, а из-за стресса.

Впрочем, и решение детского вопроса может оказаться для Даши Астафьевой актуальным, если она захочет - во время полномасштабной войны у нее завязался бурный роман, который, по ее словам, вдохновляет, дарит ей силы, и заставляет чувствовать себя особенной.

Даша Астафьева
Даша Астафьева прокомментировала слухи про свою беременность / instagram.com/da_astafieva

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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