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Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь с литровыми имплантатами

Анна Подгорная
11 апреля 2023, 02:35
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Анастасия Покрещук похвасталась обновленным бюстом, который еле помещается в камеру.
Анастасия Покрещук
Анастасия Покрещук показала обновленную литровую грудь / instagram.com/justqueen8888

Украинская блогерша, модель и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук снова на связи с поклонниками, и на своей странице в Instagram делится свежими "обновками".

Экстравагантная красотка на этот раз сделала лабиопластику (коррекцию половых губ) и снова увеличила грудь. Результатами интимной операции она в социальных сетях хвастаться не стала, а вот свежий бюст уже успела "засветить".

Покрещук поставила себе имплантаты по 925 мл каждый - ранее она рассказывала, что хотела 1050, но такие нужно изготавливать под заказ. Впрочем, модель не унывает: всегда можно сделать больше, и она - живое тому доказательство.

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Блогерша отметила, что процесс заживления после маммопластики еще не закончен - она все еще носит компрессионный бюстгальтер для поддержки имплантатов. На ролике, которым Покрещук поделилась в соцсетях, она продемонстрировала результат через 3 недели после операции.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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