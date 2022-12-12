Звездные супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, отправились на романтическую прогулку по городу Санта-Моника (штат Калифорния).

Лопес и Аффлек умилили фанатов романтической прогулкой по Калифорнии / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Голливудская звезда, певица и актриса Дженнифер Лопес, провела душевную и предельно романтическую прогулку вместе со своим супругом –не менее звездным актером/режиссером Беном Аффлеком. Папарацци засекли супругов в городе Санта-Моника (штат Калифорния), когда они в обнимку выходили из одного из кафе Starbucks.

Пара явно наслаждалась прогулкой и распивала освежающий напиток фраппе (охлажденный кофе). К слову, для прогулки по городу Лопес, по обыкновению, выбрала довольно дорогой лук − вязаный свитер Valentino, черные брюки клеш и крепкие бежевые ботинки. А Аффлек со своим всегдашним пофигизмом снова обратился в стандартный наряд американского нерда − рубашку в клеточку и потертым джинсам.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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