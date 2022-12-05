Ломала и била посуду: неадекватная россиянка устроила скандал в московском баре из-за песни Вакарчука

Неадекватные россияне вызвали полицию, а пока ждали ее, стали крушить аппаратуру и посуду в караоке-баре.

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В московском караоке-баре одну из посетительниц буквально "разорвало", когда одни из посетителей решили исполнить песню украинской группы Океан Эльзы "Я не здамся без бою".

Отдыхающая там Анастасия оказалось той еще любительницей русского мира и украинская песня ее настолько триггернула, что она стала крушить все, что попалось ей на глаза.

По информации телеграмм-канала Shot, муж неадекватной позвонил в полицию — рассказал, что "какие-то не совсем понимающие реальность господа в самом центре Москвы начали исполнять "националистические украинские песни". Пока муж дозванивался в органы, съехавшая с катушек женщина, перебила посуду и аппаратуру.

Полиция, которая приехала усмирить сумасшедшую оккупантку, любители песен Вакарчука сбежали. Между тем, на парочку составили протокол и теперь им грозит срок за хулиганство.

Напомним, ранее донеччанин по происхождению, российский комик Александр Рева появился в Москве на съемках новогоднего контента для пропагандистских телеканалов.

Между тем, по информации российских СМИ, Рева стоял в стороне от российских артистов, которые призывали убивать мирных украинцев, а теперь собираются устраивать праздничную вакханалию в новогоднюю ночь, а также с презрением смотрел на них. Говорят также, что у него совершенно не было настроения и он "портил настроение" желающим отмечать россиянам.

Рева, который после начала войны в Украине выехал в Испанию, по слухам, не поддерживает войну, а также убийства мирных украинцев россиянами. Более того, Рева даже перестал общаться со своими родителями, которые несмотря на свое украинское происхождение, поддержали оккупантов.

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