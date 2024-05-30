Лидер музыкальной группы отправился добровольцем в ВСУ

Сергей Мартынюк сообщил о том, что отправляется служить в ВСУ.

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Украинский музыкант отправился служить в ВСУ / Коллаж Главред, фото Instagram/sergiy_kolos

Украинский певец, лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

Об этом артиста написал на своей странице в Instagram и опубликовал фото себя в военной форме.

"Начался мой путь в ВСУ. Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц буду проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу", - поделился музыкант.

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Отметим, что Сергей Мартынюк стал не первым музыкантом, который отправился добровольцем в ЗСУ. Также поступил и певец Виталий Козловский, который недавно впервые стал отцом.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ранее украинский актер и шоумен Геннадий Попенко вместе с семьей пережил 45 дней оккупации. После освобождения он начал активно волонтерить, а в июне 2022 года артист принял присягу и вступил в ряды ВСУ.

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

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