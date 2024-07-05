Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

Лидер британской хеви-металл-группы Judas Priest Роберт Хэлфорд 3 июля во время концерта в Берлине весьма ярко поддержал Украину.

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Роб Хелфорд из Judas Priest развернул на сцене флаг Украины / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Лидер британской легендарной рок-группы (коллектива-основоположника жанра хэви-металл) Judas Priest Роберт Хэлфорд 3 июля нынешнего года во время концерта в Берлине ярко поддержал Украину, развернув прямо на сцене сине-желтый флаг. Соответствующее фото было опубликовано на странице паблика Metal Pilgrim в социальной сети X (бывший Twitter).

Metal Gods in Berlin last night! Thank you for all your support, Rob Halford and Judas Priest!? thanks for the photo, Robb ;)



A new stage of our fundraising campaign for Ukrainian civilians starts this weekend, including a VERY special #JudasPriest surprise ?️???#Ukrainepic.twitter.com/RiIQoTRFzA — Metal Pilgrim ?? (@MetalPilgrimOFC) July 4, 2024

Что такое Judas Priest? Judas Priest — британская хэви-метал-группа, которая наряду с такими коллективами, как Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep определила звучание хэви-метала 1970-х годов, а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом. видео дня

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