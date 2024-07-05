Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

Лидер британской легендарной рок-группы (коллектива-основоположника жанра хэви-металл) Judas Priest Роберт Хэлфорд 3 июля нынешнего года во время концерта в Берлине ярко поддержал Украину, развернув прямо на сцене сине-желтый флаг. Соответствующее фото было опубликовано на странице паблика Metal Pilgrim в социальной сети X (бывший Twitter).
Metal Gods in Berlin last night! Thank you for all your support, Rob Halford and Judas Priest!? thanks for the photo, Robb ;)— Metal Pilgrim ?? (@MetalPilgrimOFC) July 4, 2024
A new stage of our fundraising campaign for Ukrainian civilians starts this weekend, including a VERY special #JudasPriest surprise ?️???#Ukrainepic.twitter.com/RiIQoTRFzA
Что такое Judas Priest?
Judas Priest — британская хэви-метал-группа, которая наряду с такими коллективами, как Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep определила звучание хэви-метала 1970-х годов, а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом.
Голливуд - последние новости:
Ранее звезда популярного сериала "Бриджертоны", английская актриса Джессика Мэдсен, она же - Крессида Каупер, совершила каминг-аут и рассказала про свою любовь.
Также голливудская актриса Николь Кидман раскрыла подробности своего развода с Томом Крузом. Они были вместе больше 10 лет, и разрыв для звезды обернулся настоящей катастрофой.
Читайте также:
- В США готовятся сделать заявление о пропаже Бейонсе
- Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион
- Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред