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Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

Дмитрий Видоменко
5 июля 2024, 16:07
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Лидер британской хеви-металл-группы Judas Priest Роберт Хэлфорд 3 июля во время концерта в Берлине весьма ярко поддержал Украину.
Роб Хелфорд, флаг Украины
Роб Хелфорд из Judas Priest развернул на сцене флаг Украины / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Лидер британской легендарной рок-группы (коллектива-основоположника жанра хэви-металл) Judas Priest Роберт Хэлфорд 3 июля нынешнего года во время концерта в Берлине ярко поддержал Украину, развернув прямо на сцене сине-желтый флаг. Соответствующее фото было опубликовано на странице паблика Metal Pilgrim в социальной сети X (бывший Twitter).

Что такое Judas Priest?

Judas Priest — британская хэви-метал-группа, которая наряду с такими коллективами, как Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep определила звучание хэви-метала 1970-х годов, а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом.

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