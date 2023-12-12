"Лежу ровно": победительница "Евровидения" опубликовала фото из больницы

Певица Лена Майер-Ландрут из Германии, которая победила 13 лет назад на песенном конкурсе "Евровидение-2010" в Осло с песней Satellite, угодила в больницу. Женщина опубликовала в Instagram неожиданное сообщение из отделения неотложной помощи.
"Лежу так ровно, как не лежала уже очень давно", — написала она.
Певица пока не раскрыла точную причину своего пребывания в больнице скорой помощи.
"Быстрая проверка реальности после того, что я считаю отличным фото для второго Адвента. Вчера я была в отделении неотложной помощи и сейчас лежу ровнее, чем когда-либо за долгое время", ‒ сказала она.
Причем девушка выглядит уставшей и измученной. Правда, по всей видимости, сейчас Лена Майер-Ландрут вернулась домой.
Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.
Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.
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