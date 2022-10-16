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Леся Никитюк засветила крепкий тыл, обтянутый неприличным платьем

16 октября 2022, 15:35

Пани Ле украсила своей персоной сонный осенний пейзаж.

Леся Никитюк
Леся Никитюк в облегающем платье позировала в поле / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк старается поддерживать моральный дух украинцев не только благотворительными инициативами. Как публичная личность, она обладает привлекательной внешностью, которую тоже время от времени использует, как оружие против тоски.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала пасторальный украинский пейзаж, на фоне которого продемонстрировала свою восхитительную фигуру.

Никитюк позировала, повернувшись к камере спиной. Голову она повернула так, что лишь очертания ее профиля видны на фоне неба. Волосы - развеваются на ветру.

Восхитительную фигуру ведущая подчеркнула длинным облегающим платьем-чулком с вырезом на спине, и высоким разрезом до середины бедра.

В описании Никитюк оставила лишь хэштег #ukraine, а вот ее поклонники были более многословны в своих восхищениях красотой Леси:

Леся Никитюк
Леся Никитюк в облегающем платье позировала в поле / instagram.com/lesia_nikituk

"Чому така жінка, як ви, ще не заміжня?"

"Неймовірно гарна зовні неймовірно гарна та щира душею!!! Обожнюю!!!"

"Леся, ви - українська Мавка".

"Яка ж ти красуня. Яке щастя що в нас такі люди ❤️❤️❤️".

"Леся Іванівна Ви найкраща, ми Вами пишаємось".

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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