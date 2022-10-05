Леся Никитюк с голыми ягодицами показала, как изгоняет из себя печали "как ВСУ врага из Лимана"

Никитюк справляется со стрессом весьма необычным образом.
Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк показала свой лучший способ борьбы с осенней хандрой. Кром сезонного упадка сил, у украинцев, увы, есть сегодня и множество других поводов пасть духом.
Оптимистическая натура Никитюк не дает ей долго грустить. Чтобы побороть плохое настроение она отправилась в косметологический кабинет чтобы получить свою дозу эндорфинов.
В Instagram-сторис Леся показала как лежит на медицинской койке с обнаженными ягодицами, а специалист делает ей массаж, который сама ведущая назвала "Персик огонь".
"Я не падаю духом. На эндосферу пришла! Сейчас этот аппарат изгонит из мене печаль, как ВСУ врага из Лимана", - подписала видео Никитюк.
Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.
Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.
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