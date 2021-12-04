Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

Леся Никитюк поехала в отпуск / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк поехала в отпуск на остров Кабо-Верде и поделилась с поклонниками фотографиями с пляжа.

Никитюк написала в Instagram, что в последний раз была в Кабо-Верде четыре года назад, когда снималась в известном туристическом шоу "Орел и решка". Правда, раньше ведущая жила на безлюдном острове.

Телеведущая опубликовала довольно забавный снимок - знаменитость позировала в белом бикини, солнцезащитных очках и с полотенцем на голове.

Леся Никитюк в бикини / instagram.com/lesia_nikituk

"Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде", — пошутила Леся.

Поклонники оценили стройную фигуру и красивые и длинные ноги Леси Никитюк и оставили восторженные комментарии:

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"Это самое лучшее фото, которое мне попалось на сегодня", "Ты вообще уникальна у нас, Леся Ивановна!", "Бегущая по волнам", "Афродита".

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк – украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?".

В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

Как сообщал Главред, ранее Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом.

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