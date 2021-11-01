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"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

1 ноября 2021, 02:41

Телеведущая предстала в стильном образе.

Леся Никитюк
Никитюк показала стройные ножки / instagram.com/lesia_nikituk

Только недавно в Сети активно обсуждали новость о том, что Леся Никитюк впервые показала своего бойфренда, как сегодня популярная телеведущая подкинула поклонникам новый повод для обсуждений.

Звезда похвасталась в своем инстаграме новой фотографией, на которой предстала в стильном мини-платье красного цвета и в босоножках на высоком каблуке. В таком образе Леся показала не только длинные ноги, но и узкую талию, которую подчеркнула поясом.

Кроме того, изюминкой платья стали обнаженные плечи. Также Никитюк сделала хвост и дополнила "лук" украшениями. Подписчики Леси, которая ранее обольстительно показала попу, как у Ким, остались в полном восторге от ее новой публикации. Они засыпали Instagram-страницу украинской телеведущей многочиленными комплиментами:

"Это шикарно", "Эти ноги – мечта каждой девушки", "Шикарная", "Супер", "Ким Кардашьян отдыхает", "Оберег от импотенции", "У вас трусы порвались", "Что там между ног телепается?", – пишут поклонники.

Леся Никитюк
Никитюк показала стройные ножки / instagram.com/lesia_nikituk

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк – украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

Напомним, ранее Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа.

viber
Ким Кардашьян Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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