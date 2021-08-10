"Опасный купальник": Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Самая популярная блогерша в Украине телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым купальником, который поразил всех ее поклонников. На отдых Никитюк надела бикини с лифчиком в виде двух перекрещенных полосочек, которые намокнув едва удержали ее шикарный бюст.

В Instagram Леся Никитюк произвела фурор розовым купальником, который в полной мере представил все достоинства ее обнаженной фигуры, пока она купалась в бассейне. Девушка продемонстрировала очень аппетитные формы в кадре.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём", - пишет Никитюк.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

"Хочу доверять людям как она своему купальнику", "Опасный купальник", "Ну шикарна же, ну !!!!", "Леся, Ви забули купальник і пов'язали шарфик? Цікаве рішення", "Купальник- да. Навіщо взагалі ті дві смужки?", "Купальник просто вогонь", "Очень супер секси", - пишут в комментариях.

Кроме того, Леся Никитюк показала в своих сториз горячее селфи, на котором показала, что ее грудь остается под купальником только чудом и никому неизвестным способом.

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