Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк получила признание, как владелица самой большой в Украине коллекции купальников.

Ведущая в Португалии решила посетить Мадейру и устроила со своим таинственным спутником романтический банкет прямо на берегу моря. Для пущей пикантности Леся Никитюк "выгуляла" новый комплект купальника - черненькое мини-бикини с вырезом на трусиках.

Леся Никитюк опубликовала два фото на Instagram, и на одном из них встала на камеру так, что в полной мере продемонстрировала тонкую талию и засветила женские прелести под слишком откровенным купальником, который больше открывает тело, чем его скрывает.

"Всяке було на Мадейрі…. Но что б девушка на обочине, жрала манго руками голыми... Такого местные старожилы не припомнят", - подписала она фото

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

"О Божечки!! Что ж так слепит красотой то такой", "Шикарно", "Красивый купальник", "Гармонично - шикарная девушка в шикарном месте", "Ну як завжди! Гарнюня ", "Леся, кайф - фигура", "Яка модна мадам получилась", "Где сиськи? Были ж вроде сиськи", "Десерт еще горячий", - пишут в комментариях.

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