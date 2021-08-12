Жена Артура Пирожкова игриво засветила трусики во время забав с подругой

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

Жена Российского комика Артура Пирожкова, которого на самом деле зовут Александр Ревва Анжелика время от времени любит эпатировать поклонников откровенными кадрами.

В этот раз лето, и она в отпуске, поэтому Анжелика может себе позволить завалить поклонников горячими кадрами, вместо одного-друх редких зимой.

В своем Instaqram Анжелика Ревва похвалилась потрясающими ножками, и едва удержала грудь в своем бикини, пока валяла дурака со своей подругой.

Анжелика была в персиковом купальнике и юбочке, а ее подруга - в белом. Девушка приняла позу с раздвинутыми коленками, и посветила трусиками прямо на камеру.

"Твоя подруга плавать умеет? - Нет. - А ты? - Да.- Что да? - Тоже нет...", - подписала она фото.

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

"Потрясающие, подруга очень милая", "Какие роскошные", "Шикарные", "Очень красивые - и вы и подруга", "Жаркие красотки", "Эффектные", - пишут ей в комментариях.

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