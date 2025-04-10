Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

Анна Подгорная
10 апреля 2025, 01:30
24
60-летняя звезда "Матрицы" с неподдельной влюбленностью смотрит на свою избранницу.
Киану Ривз, Александра Грант
Киану Ривз личная жизнь - актера засняли на свидании с Александрой Грант / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Киану Ривза и Александру Грант засняли во время свидания
  • На пальце подруги актера сверкало золотое кольцо

Канадский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз состоит в романтических отношениях с американской художницей Александрой Грант. Пара познакомилась еще в 2009 году, однако официально подтвердила свои отношения лишь в 2019-ом.

До сих пор неизвестно, когда между Ривзом и Грант завязался роман, но начался он, безусловно, с совместного творчества и теплой дружбы. Последнее влюбленные сохраняют и сегодня, что лишь укрепляет их чувства.

видео дня

В воскресенье папарацци заметили пару в Лондоне во время ужина в ресторане "Scott’s seafood", сообщает Page Six. Ривз и Грант провели замечательный вечер за морепродуктами, белым вином, смехом и поцелуями. Внимательные поклонники также заметили, что на безымянном пальце Александры красуется золотое кольцо - ей и Киану давно приписывают тайную свадьбу, однако влюбленные раскрывать свои секреты не торопятся.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Читайте также:

Кто такой Киану Ривз?

Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Киану Ривз новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:26Политика
Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев

00:01Война
Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на сегодня 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

Последние новости

02:11

"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

01:51

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

01:30

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

00:54

Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

00:37

Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
00:26

Готовы потратить десятки миллиардов: Киев хочет купить у США большой пакет вооружений

00:01

Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцевФотоВидео

09 апреля, среда
23:41

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

Реклама
22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

Реклама
20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

Реклама
18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять