Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

60-летняя звезда "Матрицы" с неподдельной влюбленностью смотрит на свою избранницу.

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Киану Ривз личная жизнь - актера засняли на свидании с Александрой Грант / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Киану Ривза и Александру Грант засняли во время свидания

На пальце подруги актера сверкало золотое кольцо

Канадский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз состоит в романтических отношениях с американской художницей Александрой Грант. Пара познакомилась еще в 2009 году, однако официально подтвердила свои отношения лишь в 2019-ом.

До сих пор неизвестно, когда между Ривзом и Грант завязался роман, но начался он, безусловно, с совместного творчества и теплой дружбы. Последнее влюбленные сохраняют и сегодня, что лишь укрепляет их чувства.

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В воскресенье папарацци заметили пару в Лондоне во время ужина в ресторане "Scott’s seafood", сообщает Page Six. Ривз и Грант провели замечательный вечер за морепродуктами, белым вином, смехом и поцелуями. Внимательные поклонники также заметили, что на безымянном пальце Александры красуется золотое кольцо - ей и Киану давно приписывают тайную свадьбу, однако влюбленные раскрывать свои секреты не торопятся.

Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant pack on PDA during boozy lunch date in London https://t.co/TQAvHBROmqpic.twitter.com/700ORtkA44 — Page Six (@PageSix) April 9, 2025

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Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

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Кто такой Киану Ривз? Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

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