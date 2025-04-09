"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

Наталка Денисенко научилась совмещать личное и работу.

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Наталка Денисенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Наталки Денисенко

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Наталка Денисенко старается совмещать карьеру и семью

Актриса умеет распределять обязанности

Украинская известная актриса Наталка Денисенко поделилась, как ей удается проводить время с близкими и строить карьеру.

В интервью для Главред Наталка отметила, что она ставит необходимые приоритеты в жизни.

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"Баланс между карьерой, семьей и личным пространством для меня – это, прежде всего, осознанный выбор. Я люблю жизнь и верю, что все складывается так, как должно быть. Но в то же время понимаю, что ничего не происходит само собой — нужно научиться расставлять приоритеты и управлять своим временем", - поделилась актриса.

Не все удается Наталке идеально и иногда ей нужно от чего-то отказываться.

"Конечно, иногда приходится что-либо переносить или отказываться от чего-нибудь менее важного. Но самое главное – не забывать, что жизнь продолжается здесь и сейчас. Мы никогда не знаем, сколько у нас времени, поэтому важно ценить каждый день, каждую возможность быть с близкими, творить, развиваться и просто радоваться мелочам. Я всегда планирую свои дела и стараюсь уделять внимание всему, что для меня важно. Если вкладываю энергию в отношения — они становятся крепче, если забочусь о здоровье — чувствую себя лучше, если работаю над карьерой — она развивается. Нет магии, есть только сосредоточенность и понимание того, куда ты двигаешься", - отметила Денисенко.

Наталка Денисенко поделилась своей мудростью / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка все же старается делегировать то, что может освободить ее, чтобы успевать больше.

"Еще один важный момент – делегирование. Когда-то я думала, что это освободит мне время, но на самом деле это просто изменило фокус: теперь я занимаюсь более значимыми проектами. Умение доверять другим и не пытаться делать все своими силами – тоже часть гармоничной жизни. Главный секрет? Четкая планировка, осознанность и умение наслаждаться моментом. Ибо настоящая гармония не в том, чтобы все успевать, а в том, чтобы быть счастливой в том, что ты делаешь", - подытожила знаменитость.

Наталка Денисенко научилась доверять людям / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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