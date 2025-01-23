Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

Актриса рассказала, как восстанавливается Андрей Фединчик.

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Андрей Фединчик операция - что сейчас с Андреем Фединчиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik

Вкратце:

В конце декабря Андрей Фединчик перенес операцию на позвоночнике

Наталка Денисенко рассказала, как ее муж чувствует себя сейчас

Украинский актер и воин Андрей Фединчик в канун Рождества-2024 перенес сложную операцию. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга, актриса Наталка Денисенко.

Элементы позвоночного столба в поясничном отделе артиста начали разрушаться и давить на нервы и спинной мозг. Чтобы улучшить состояние Фединчика, ему сделали фораминотомию - операцию по расширению пространства между позвонками. Также в позвоночник вживили титановые пластины. Через несколько дней артистка показала, как после хирургического вмешательства выглядит ее муж.

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Сразу после операции он мог передвигаться лишь при помощи ходунков. Как Андрей Фединчик чувствует себя сегодня, Наталка Денисенко рассказала в комментарии для ЖВЛ Представляє.

Муж актрисы сейчас находится в Киеве на реабилитации. Операция и процесс восстановления проходят успешно. "Операция прошла очень успешно. Все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро и хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего", - поделилась актриса.

Как Андрей Фединчик выглядел в декабре после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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