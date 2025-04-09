"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

Вкратце:
- В семье Александра Пономарева появился новый малыш
- Артист показал фото с ним
Украинский певец Александр Пономарев тщательно скрывает свою личную жизнь. Он женат в третий раз и имеет троих детей.
Новости про семью - большая редкость на страницах артиста в социальных сетях. Тем не менее в жизни Пономарева произошло важное событие, о котором он не смог молчать. Речь идет о появлении нового члена семьи.
Им оказался щенок немецкой овчарки по кличке Айс. Фото счастливого Александра с малышом появилось в социальных сетях. Правда, не все приняли щенка "с распростертыми объятиями" - ши-тцу Шаня (на фото на заднем плане), которая появилась у Пономарева в начале полномасштабной войны, пока не очень-то доверяет Айсу.
Доподлинно неизвестно, сколько именно собак у Александра Пономарева. Время от времени в его социальных сетях появляется и другая овчарка, а также бесспорная звезда блога певца - ши-тцу по имени Ши. Также артист признался, что в начале полномасштабной войны умерла другая его любимица - собака по имени Прада.
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Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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