Лесик вернулся домой после остановки сердца: как музыкант выглядит сейчас

Сооснователь группы Dzidzio возвращается к прежней жизни.

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Лесик Турко после остановки сердца - первое фото музыканта / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

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В мае 2024 года Лесик Турко перенес сложную операцию

5 декабря у него произошла остановка сердца

Недавно артист после реабилитации вернулся домой

Украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко 5 декабря был экстренно доставлен в одну из львовских клиник с остановкой сердца. До приезда скорой артиста, который потерял сознание на сцене концерта Натальи Бучинской, "откачивали" более 20 минут. За семь месяцев до этого происшествия он перенес сложную операцию на сердце.

Сегодня близкие Лесика настроены оптимистично. Через две недели после госпитализации его направили в реабилитационный центр. Это был первый пункт на пути восстановления звезды.

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После завершения занятий Турко наконец вернулся домой. Об этом недавно сообщила его близкая подруга Мария Панчишин в своем блоге в Facebook. Она рассказала про самочувствие Лесика, и показала, как он выглядит сейчас.

"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика. Он прошел курс в реабилитационном центре, теперь занятия продолжает уже дома. Лесик начинает по чуть-чуть вливаться в жизнь. Сегодня, например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за НЕГО. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку. Вы невероятные", - написала Панчишин. В кадре она позирует с Турко и его супругой Ириной (на фото справа).

Лесик Турко после остановки сердца - первое фото музыканта / facebook.com/miyuxa

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Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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