"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

Кратко:
- Жена Владимира Остапчука показала, как выглядит ее тело после родов
- Молодая мама призналась, что ее беспокоит в ее фигуре
10 декабря 2024 года Катя Остапчук (Полтавская) впервые стала мамой. Месяц спустя третья жена шоумена Владимира Остапчука в своем блоге в Instagram показала, как выглядит ее тело после родов.
Она сделала сэлфи в зеркале, для которого позировала в бра и белых колготках. Тимофей появился путем кесарева сечения, поэтому и через месяц после операции шов у молодой мамы болит.
"Завтра Тиму месяц и, соответственно, месяц после родов. Шов до сих пор болит, если прикоснуться", - посетовала Катя.
Также она показала более "честные" фото своего животика - его низ кажется жене Остапчука "желейным". Впрочем, она радуется, что кожа сохранила свою упругость.
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Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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