"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

Катя Остапчук рассказала, как появление Тима сказалось на ее фигуре.

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Как Катя Остапчук выглядит через месяц после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

Жена Владимира Остапчука показала, как выглядит ее тело после родов

Молодая мама призналась, что ее беспокоит в ее фигуре

10 декабря 2024 года Катя Остапчук (Полтавская) впервые стала мамой. Месяц спустя третья жена шоумена Владимира Остапчука в своем блоге в Instagram показала, как выглядит ее тело после родов.

Она сделала сэлфи в зеркале, для которого позировала в бра и белых колготках. Тимофей появился путем кесарева сечения, поэтому и через месяц после операции шов у молодой мамы болит.

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"Завтра Тиму месяц и, соответственно, месяц после родов. Шов до сих пор болит, если прикоснуться", - посетовала Катя.

Также она показала более "честные" фото своего животика - его низ кажется жене Остапчука "желейным". Впрочем, она радуется, что кожа сохранила свою упругость.

Как Катя Остапчук выглядит через месяц после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

Как Катя Остапчук выглядит через месяц после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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