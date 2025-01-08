Жаркие объятия и глинтвейн: Камалия рассекретила, с кем проводит праздники

Певица поделилась, как выглядят ее счастливые минуты новогодних каникул.

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Камалия новости - как Камалия проводит новогодние праздники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Камалия ранее рассказывала про новых поклонников

Зимние праздники она проводит не с ними, а с семьей

С весны 2023 года украинская певица Камалия - холостячка. Она развелась с миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака, и сейчас живет свою лучшую жизнь.

Время от времени артистка интригует намеками на новые романы, но широкой аудитории своих поклонников не показывает. Зимние праздники могли бы стать исключением, однако их Камалия отмечает в кругу семьи.

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Из Великобритании в Украину к ней приехали ее 11-летние дочери Арабелла и Мирабелла. Компанию девочкам составил Захур. С ним и детьми звезда и проводит новогодние каникулы.

Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Камалия показала видео, на котором она с дочерями и бывшим мужем посещает каток. Семья весело отдыхает, пьет согревающие напитки, много смеется и обнимается.

Камалия и Мохаммад Захур были вместе 20 лет. Их брак начал рушится в начале полномасштабной войны. Певица была вынуждена жить в Лондоне под одной крышей с Татьяной, дочерью миллиардера от первого брака с женой россиянкой. Женщины постоянно конфликтовали: Камалия нелестно отзывалась о представителях страны-оккупанта, а Татьяна жестко отвечала, так как принимала эти слова и на свой счет. В ссорах Захур вставал на сторону дочери, из-за чего Камалия приняла решение уйти.

Камалия с детьми и бывшим мужем / instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, для Мирабелл и Арабеллы мама и папа по-прежнему вместе - Мохаммад Захур настоял на том, чтобы скрывать развод от дочерей до их совершеннолетия. Камалия это условие приняла. Теперь семейные праздники они в обязательном порядке проводят все вместе, чтобы девочки не заподозрили неладное.

Камалия поддерживает отношения с мужем ради детей / instagram.com/kamaliyaofficial

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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