Известная светская журналистка впервые выходит замуж

Алина Доротюк похвасталась крупной "блестяшкой" на безымянном пальце.

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Алина Доротюк помолвлена - Алина Доротюк показала обручальное кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Вкратце:

Алина Доротюк намекнула на помолвку

Журналистка показала кольцо на безымянном пальце

Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк раскрывает сенсационные подробности из жизни знаменитостей. Свою же жизнь, в частности личную, она предпочитает скрывать.

К примеру, лишь недавно ее аудитория узнала, что Доротюк готовится к свадьбе - предложение руки и сердца она получила в 2024 году. Об этом стало известно благодаря посту в Instagram, которым Алина подводила итоги уходящего года.

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"Спасибо, 2024-й, что жива и здорова. Что живы и здоровы все родные и близкие. За посланные возможности и их реализацию. За моих людей рядом и их поддержку. За новые покоренные профессиональные вершины и реализованные цели. За мечты, которые сбылись. А главное: благодарю себя за осознание настоящего счастья, которое кроется в простых вещах", - написала журналистка, и показала серию фото, на которых можно разглядеть изящное обручальное кольцо на безымянном пальце.

И хоть официального объявления про помолвку от Алины Доротюк пока так и не прозвучало, в социальных сетях поклонники поздравляют интервьюера, и "пророчат" ей свадьбу в 2025 году.

Алина Доротюк помолвлена - Алина Доротюк показала обручальное кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

О том, что она больше не одинока, Алина Доротюк впервые призналась в феврале 2024 года в комментарии проекту "Чат дівчат". Отношения между ней и загадочным Денисом, с которым она познакомилась в лифте ЦУМа, завязались, вероятно, еще весной 2023 года.

Журналистка отметила также, что видит в новом возлюбленном не просто бойфренда, а отца своих будущих детей. Поэтому и решилась на серьезный шаг - познакомила со своей семьей.

Алина Доротюк перестала скрывать, что влюблена / instagram.com/dorotiuk_

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Кто такая Алина Доротюк? Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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