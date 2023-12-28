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Легендарный голливудский режиссер признался, что имеет украинское происхождение и болеет за Украину

Дмитрий Видоменко
28 декабря 2023, 14:06
Майкл Манн – известный американский режиссер, автор культовых фильмов "Схватка" и "Полиция Маями", признался в своих украинских корнях.
Манн, Украина
У голливудского режиссера Майкла Манна есть украинские корни / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Майкл Манн – легендарный голливудский режиссер (известный фильмами "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино, "Али" з Уиллом Смитом, "Полиция Майами", "Последний из могикан" и многими другими) признался в наличии украинских корней. В интервью порталу The Village он рассказал о своей связи с Украиной и о том, как болеет за украинцев в войне против страны-агрессора России.

"Во-первых, я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила" о первом этапе полномасштабного вторжения РФ в Украину, и это чрезвычайная лента", ‒ сказал Манн.

По словам режиссера, корни его семьи ‒ из городка Овруч (Житомирская область).

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"У меня действительно есть кое-что, что тесно связывает меня с Украиной. Вся моя семья походит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко (аргентинско-бразильского режиссера украинского происхождения – Главред). Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю. Так что действительно, что-то есть в Украине, что способствует рождению режиссеров", – сказал Манн.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее легендарные рок-группы Guns N' Roses вместе с The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

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