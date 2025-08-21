Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

Анастасия Оруджова рассказала о том, как переживает войну.

Анастасия Оруджова рассказала о своих ощущениях во время войны / Коллаж Главред, фото Instagram/orudjova_nastya

Кратко:

Что рассказала актриса

Как она работает в войну

Звезда популярного комедийного шоу Анастасия Оруджова рассказала о том, как война и нападение России на Украину, повлияла на написание юмора и шутки.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу 1+1. По словам актрисы, война - эта самый тяжелый период в ее жизни.

"В начале было очень тяжело: сидеть и придумывать шутки, когда вокруг тьма, отключение света, новости об обстрелах… Писать Лигу смеха в этих условиях было почти нереально. Но мы как-то выдержали. И со временем психика начала приспосабливаться. Это страшно говорить, но мы все в какой-то степени привыкаем к происходящему. Это звучит жестко, но это так. Становится легче и воспринимать шутки, и делиться ими с людьми", - сообщила она.

Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями / Фото Instagram/orudjova_nastya

По ее словам, ей тяжело также переживать ночи обстрелов. "Я живу на восьмом этаже девятиэтажки, и над нами постоянно пролетают шахеды. С течением времени даже начинаешь отличать на слух. Но когда слышу, что летит совсем рядом – тогда уже мгновенно хватаю телефон, кошек – и мы все бежим в коридор", - делится она.

Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями / Фото Instagram/orudjova_nastya

Оруджова добавляет, что мозг начинает привыкать даже к такому. "И это, наверное, самое печальное во всей этой истории", - говорит актриса.

