Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

Алена Кюпели
21 августа 2025, 14:40обновлено 21 августа, 15:12
20
Анастасия Оруджова рассказала о том, как переживает войну.
Анастасия Оруджова рассказала о своих ощущениях во время войны
Анастасия Оруджова рассказала о своих ощущениях во время войны / Коллаж Главред, фото Instagram/orudjova_nastya

Кратко:

  • Что рассказала актриса
  • Как она работает в войну

Звезда популярного комедийного шоу Анастасия Оруджова рассказала о том, как война и нападение России на Украину, повлияла на написание юмора и шутки.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу 1+1. По словам актрисы, война - эта самый тяжелый период в ее жизни.

видео дня

"В начале было очень тяжело: сидеть и придумывать шутки, когда вокруг тьма, отключение света, новости об обстрелах… Писать Лигу смеха в этих условиях было почти нереально. Но мы как-то выдержали. И со временем психика начала приспосабливаться. Это страшно говорить, но мы все в какой-то степени привыкаем к происходящему. Это звучит жестко, но это так. Становится легче и воспринимать шутки, и делиться ими с людьми", - сообщила она.

Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями
Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями / Фото Instagram/orudjova_nastya

По ее словам, ей тяжело также переживать ночи обстрелов. "Я живу на восьмом этаже девятиэтажки, и над нами постоянно пролетают шахеды. С течением времени даже начинаешь отличать на слух. Но когда слышу, что летит совсем рядом – тогда уже мгновенно хватаю телефон, кошек – и мы все бежим в коридор", - делится она.

Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями
Анастасия Оруджова поделилась своими мыслями / Фото Instagram/orudjova_nastya

Оруджова добавляет, что мозг начинает привыкать даже к такому. "И это, наверное, самое печальное во всей этой истории", - говорит актриса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин переоформил коллекцию антиквариатаАллы Пугачевой на своего брата Дмитрия. Также источник считает, что теперь Галкин легко может продать антиквариат, но все же, скорее всего, Максим захочет вывезти его из России.

А также Филипп Киркоров снова обратился к врачам за помощью. Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес. Певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

15:23Украина
Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:31Украина
В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

14:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Последние новости

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

15:27

Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

15:23

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
15:03

Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рожденияВидео

14:44

Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыбаВидео

14:40

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

14:31

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

Реклама
14:21

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

14:12

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится войнаФото

14:06

Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW

13:39

Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел "громкую" операцию

13:38

"Вещи могут быть прокляты": можно ли носить найденные украшенияВидео

13:20

Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди УкраиныВидео

13:08

Дело в женщине: почему принц Уильям не будет мириться с Гарри

13:06

Когда собирать свеклу в 2025 году: названы два признака спелого овоща

12:42

Новый сигнал светофора на дорогах: что означает загадочный синий огонекВидео

12:26

Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

12:20

Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ - детали

Реклама
12:08

Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

12:01

Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

11:43

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

11:40

Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

11:34

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:23

Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

11:16

Крым, выборы и вопрос территорий: Зеленский расставил точки над "і"

11:06

"Безумный антирекорд": Зеленский раскрыл подробности ночной атаки РФФото

11:05

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

10:50

ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

10:21

РФ ударила по крупной американской компании в Мукачево: что там производилиФото

10:05

"Страдает": путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз

10:04

Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

09:29

Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

09:15

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:09

"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

08:21

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:10

Как Путин охмурил Трампа на Аляске?мнение

08:04

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"Фото

07:46

Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

Реклама
07:10

Чем отличаются две собаки: разгадку нужно найти всего за 21 секунду

06:42

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

06:10

Как с Путиным договариваться?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

04:08

Почему кот шипит на человека - настоящая причина, которая удивит многихВидео

03:30

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапсаВидео

02:40

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять