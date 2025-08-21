Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

Виктор Розовый долго не скучал после развода.

Виктор Розовый - новый роман / фото: instagram.com, Виктор Розовый

У Виктора Розового новая девушка

Как она выглядит

Украинский комик и военный Виктор Розовый, который в июне развелся с Ольгой Мерзликиной, закрутил новый роман.

Как стало известно из соцсетей Виктора, девушку зовут Яна-Екатерина и она проживает во Львове.

На фото, которым поделился комик, Яна-Екатерина написала, что благодарна судьбе за то, что ее парень – Виктор Розовый. Публикация появилась после скандального интервью комика Рамине Эсхакзай, где он рассказал детали отношений с бывшей женой и оправдал свои измены.

Новая девушка Виктора Розового / фото: скрин instagram.com, Виктор Розовый

Кстати, Розовый отметил, что новая девушка отговаривала его рассказывать все подробности в интервью, но он принял другое решение. Как известно, Рамина удалила интервью из-за моральных побуждений.

Яна-Екатерина / фото: instagram.com/yaponinarniya/

Личная жизнь Виктора Розового

Виктор Розовый был более 13 лет вместе с актрисой Ольгой Мерзликиной, а в марте 2024 года она поженились. Для этого Виктор даже брал небольшой отпуск со службы в 3-й штурмовой бригаде. После серьезного ранения на фронте Ольга помогала мужу восстановиться, но в мае подала на развод из-за измен Розового.

О персоне: Виктор Розовый Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

