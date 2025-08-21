Кратко:
- У Киркорова диагностировали диабет
- Как он себя чувствует
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинисту диагностировали диабет второго типа, поэтому он нуждается в препаратах.
"Певец жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям — ближайшие запланированы только на февраль 2026-го. Вдобавок поп-король страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии. Врачи пытались посоветовать ему диету, но Киркоров наотрез отказывается", - рассказали в СМИ.
Оказалось, диагноз ему поставили после того, как он обжегся на концерте в Санкт-Петербурге.
"Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Филиппа Бедросовича на анализы, где догадки подтвердились. Теперь ему ежедневно колят инсулин", - добавили пропагандисты.
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
