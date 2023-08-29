Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

Лариса Голубкина получила страшный диагноз в одной из столичных клиник страны-оккупанта.

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Лариса Голубкина госпитализирована с энцефалопатией - СМИ / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Известная советская певица и актриса ("Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки") и вдова актера Андрея Миронова Лариса Голубкина, по данным росСМИ, была экстренно госпитализирована в Клинику нервных болезней имени Кожевникова.

Это якобы произошло еще две недели назад, 17 августа, но лишь сейчас ей поставили диагноз - энцефалопатия. Поражение головного мозга артистки будут лечить в подмосковном оздоровительном центре.

Другой источник заявляет, что новость про госпитализацию 83-летней Голубкиной - ложна, дескать сама актриса опровергла ее, утверждая, что в данный момент находится дома. Близкие артистки новость про болезнь не комментируют.

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Вероятно, слухи про проблемы с центральной нервной системы Ларисы Ивановны вызваны ее преклонным возрастом и другой госпитализацией, которая действительно произошла с ней в связи с неудачным падением - с 2020 года она проходит сложную реабилитацию из-за перелома шейки бедра. Известно, что в связи с этой травмой она поступала в больницу еще дважды : в мае 2021 года и в августе 2023.

Ранее 76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали в Ницце, Франция, из его дома в элитном районе Мон-Борон из-за бытового несчастного случая.

Также тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала о здоровье - загадочный недуг терзает ее многие годы, и лишь недавно она смогла получить диагноз.

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