Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

Катерина Тышкевич поделилась новостями о своем здоровье.

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Актриса Тышкевич рассказала о здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах "Бессмертник" и "Ничто не случается дважды", поделилась новостями о своем здоровье.

Пост появился на странице актрисы, которая страдает от изнуряющих головных болей, несколько дней назад. Тышкевич даже выложила несколько фотографий в Instagram, на которых она улыбается и выглядит довольной.

Актриса также поделилась новостями о своей жизни, что стало немного неожиданным сюрпризом, ведь артистка исчезла с радаров поклонников на несколько месяцев.

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"Благодарю Бога, что создал природу этой планеты столь невероятно разнообразной и поразительной. И благодарю себя, что хоть я все еще не до конца выбралась из своей болезни, все же нашла силы надеть платье и улыбку на себя и выбраться в это путешествие в горы. Продолжаю ежедневную работу над принятием своего состояния и умением все равно любить эту жизнь, потому что она действительно бесценна", - поделилась Катерина, которая видимо так и не получила долгожданного облегчения своего состояния.

На фото - актриса Тышкевич и ее редкая вылазка на природу:

Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.

Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.

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