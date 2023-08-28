76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали

Сэр Элтон Джон, британский композитор, певец и пианист, заставил своих поклонников серьезно поволноваться. В воскресенье французское издание NM сообщило, что звезда в срочном порядке доставлен в одну из больниц Ниццы из-за несчастного случая.
Согласно информации 76-летний Джон упал и получил травмы в своем доме в элитном районе Мон-Борон. С тех пор на связь с поклонниками артист не выходил.
По данным издания, к счастью, все обошлось - сэр Элтон не сильно пострадал, и после несчастного случая чувствует себя хорошо.
В 2021 году певец попал в похожую ситуацию. Он перенес сложную операцию на бедре после неудачного падения. Тогда долгое время даже на выступления он являлся в инвалидной коляске.
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