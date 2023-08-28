76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали

С Элтоном Джоном произошел несчастный случай в его собственном доме.

https://stars.glavred.info/76-letnego-eltona-dzhona-ekstrenno-gospitalizirovali-10496419.html Ссылка скопирована

Элтон Джон попал в больницу из-за несчастного случая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сэр Элтон Джон, британский композитор, певец и пианист, заставил своих поклонников серьезно поволноваться. В воскресенье французское издание NM сообщило, что звезда в срочном порядке доставлен в одну из больниц Ниццы из-за несчастного случая.

Согласно информации 76-летний Джон упал и получил травмы в своем доме в элитном районе Мон-Борон. С тех пор на связь с поклонниками артист не выходил.

По данным издания, к счастью, все обошлось - сэр Элтон не сильно пострадал, и после несчастного случая чувствует себя хорошо.

видео дня

В 2021 году певец попал в похожую ситуацию. Он перенес сложную операцию на бедре после неудачного падения. Тогда долгое время даже на выступления он являлся в инвалидной коляске.

Ранее голливудские звезды поразили знанием украинского языка - в честь Дня независимости Лев Шрайбер, Кэтрин Винник, Марк Стронг, Миша Коллинз и др. прочитали стихотворение известного украинского поэта.

Также 48-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, почему больше не будет толстеть для роли - ее организм больше не выдерживает резких перепадов веса, из-за чего у артистки начались проблемы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.