Лазарев ярко унизил Киркорова на росТВ

Филипп Киркоров такого явно не ожидал и не сразу смог подобрать подходящих слов, чтобы ответить Сергею Лазареву.

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев / скриншот YouTube

Сергей Лазарев решил пошутить над Филиппом Киркоровым, разозлив одиозного певца.

Артисты стали членами жюри в одной из программ на росТВ. Лазареву попался реквизит — корона — и он тут же надел его на себя.

"Король-то, конечно, один, но есть еще принц!", - заявил певец.

Киркоров такого явно не ожидал и не сразу смог подобрать подходящих слов, но было заметно, что выпад звезды сильно его удивил.

"Мне как-то даже неудобно, а так - я тебя короную", - заявил он в ответ.

Филипп Киркоров / скриншот

Напомним, Филипп Киркоров находился в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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