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Лазарев покинул Россию, прихватив с собой любовника: певца вычислили по фото

13 августа 2022, 17:29

Слухи об их связи гуляют уже очень давно.

Лазарев, Малиновский
Лазарев, Малиновский / скриншот

Певец Сергей Лазарев покинул Россию. Судя по публикация в соцсетях, он находится на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram он опубликовал пост, в котором рассказал о первых днях отдыха на курорте.

"Я приехал впервые на Мальдивы! И дождь не остановит меня от купания в океане", — написал певец под свежим видео, которое снято на курорте.

Также Лазарев опубликовал несколько фотографий. Лазарев подчеркивает, что отдыхает один, но внимательные поклонники певца заметили несколько странных совпадений, указывающих на то, что компанию артисту составил его друг Алекс Малиновский.

Лазарев на Мальдивах
Лазарев на Мальдивах / скриншот

"Это что, Серенька за двоих жрет? Две яичницы, два кофе, два сока, куда ж в него лезет и так уже на видео и фото с концертов второй подбородок висит, астанавись... Одно не понятно зачем мочалка (прозвище Малиновского - прим.ред.) консервы выкладывает в сторис и даже не трудится хоть как-то последовательность соблюдать, вываливает подряд из разных дней, для правдивости конспирации мог бы постараться. А самое главное, Сереня забывает в сторис и постах ставить смайл лиса, как так-то, ведь обхитрили опять всех", - цитирует россиянина eg.ru.

Напомним, ранее шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

"Сейчас их связи нет, Малиновский муж Лазарева", - заявил Солнцев.

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Сергей Лазарев
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