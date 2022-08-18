Кушанашвили заступился за затравленную в РФ Вайкуле, напомнив о болезни певицы

Кушанашвили, Вайкуле / скриншот

За певицу Лайму Вайкуле, которая подверглась травле в РФ за поддержку Украины, заступился ведущий и журналист Отар Кушанашвили.

В YouTube-шоу "Каково?" он напомнил, что в конце 80-х рак ей поставили диагноз рак молочной железы, но об этом никто не узнал.

Тогда Кушанашвили от незнания позволил себе неуместную реплику в адрес певицы.

"Я на пресс-конференции сделал замечание Вайкуле, мол, почему она все время говорит про собак, почему не хочет детей. Дурак я был! Она болела тяжело. Потом я понял, когда Оксана Пушкина опубликовала ее частную историю на НТВ. Лайма не могла иметь детей - вот в чем была причина. А я обрушился на нее как самый чадолюбивый чабан", - отметил журналист.

Сегодняшняя критика в адрес Вайкуле - неуместна, считает Кушанашвили

"Причина не была связана с фертильностью и с возможностью репродукции. Она просто тяжело болела, была на грани смерти. И теперь, когда я читаю о ней гадости с подачи народных депутатов, только потому что она говорит то, что думает, у меня сердце не на месте. Она не с нами, ни с МИДом нашим, ни с патриотами, но мне кажется несправедливым оскорблять ее. Права ли она? Рассудит история", - заявил журналист.

Напомним, ранее муж певицы Лаймы Вайкуле, которая не побоялась выйти на концерте с украинским флагом и тем самым, очертить свою позицию в отношении военного нападения России на Украину, прояснил этот поступок.

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