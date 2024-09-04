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Кукла пластиковая: предательница Седокова перекроила лицо

Алена Кюпели
4 сентября 2024, 00:08
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Седокова пытается заработать всеми возможными способами.
Анна Седокова
Анна Седокова не похожа сама на себя / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Предательница Украины, недалекая и посредственная певица Анна Седокова появилась в новом рекламном ролике, где удивила поклонников своим новым лицом.

Седокова, которая сейчас, скорее всего, находится в бракоразводном процессе со своим мужем, снялась в рекламном ролике одной из клиник Турции, куда она приходит на прием при полном макияже и в вечернем платье. Комментаторы ее страницы в Instagram отметили, что Седокова вообще не похожа на себя.

Более того, пользователи написали, что ее можно узнать только по голосу.

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Ты ли это, Седакова?
Ты ли это, Седокова? / Скриншот Instagram/annasedokova

Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъём". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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Ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицыукраинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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