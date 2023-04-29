Кудрявцеву обвинили в госизмене и сообщили, что скоро заберут Крым

Путинистка Кудрявцева поделилась виде о телефонного разговора с незнакомцем, который предупредил ее о неизбежном.

https://stars.glavred.info/kudryavcevu-obvinili-v-gosizmene-i-soobshchili-chto-skoro-zaberut-krym-10466761.html Ссылка скопирована

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка и почитательница войны, телеведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает убийства и насилие в отношении украинских женщин и детей, поделилась видео, в котором ее обвинили в госизмене государству-террористу России, а также рассказали, когда заберут оккупированный террористической Россией Крым.

В частности, на видео, которым стареющая ведущая поделилась в своем Телеграм, Кудрявцевой поступил звонок с неизвестного номера.

Звонивший мужчина сообщил, что обязан проинформировать ее, ведь по словам незнакомца, ему якобы поступило поручение от Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела, предусмотренного 275-й статьей Уголовного кодекса державы-агрессора России: государственная измена. Ранее за это грозил срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Вчера террорист и убийца Путин подписан закон об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы.

видео дня

"Суть состоит в том, что произошла компрометация личных данных клиента, утечка данных, по нашему региону, — заявил телефонный аферист в разговоре с Лерой. — Ваши данные находятся в списке, чьи данные были скомпрометированы. В этой утечке подозреваем сотрудников коммерческих банков. Выполняются нехарактерные действия – списание личных сбережений, оформление кредитов незаконным путем. И вот что самое главное – совершают переводы на территорию Украины от имени клиентов. Как раз те действия, которые были совершены по отношению к вам", - сообщил ей голос.

"Скажите, а Крым чей?" — спросила Кудрявцева. "Пока ваш", — ответил незнакомец. "Ваш – это чей?" — уточнила телеведущая. "Российской Федерации", — соврал мужчина. "А что значит: "Пока ваш"?" — спросила путинистка.

"Потому что, мы заберем его обратно себе", — поделился звонивший.

Эти слова рассмешили Кудрявцеву, которая пока еще не представляет чем грозит ей и ее террористической стране нападение на Украину. "Моя птичка", — улыбаясь, произнесла она.

"Ребят, давайте так: миру мир во всем мире, ладно?" — предложила "голубка мира", которая собиралась идти на фронт и стрелять, Кудрявцева.