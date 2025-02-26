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Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артиста

Алена Кюпели
26 февраля 2025, 10:31
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Гарик Кричевский мало появляется в публичном пространстве Украины.
Гарик Кричевский с дочкой
Гарик Кричевский с дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/garikkrichevskyi

Кратко:

  • Гарик Кричевский исчез с публичных радаров
  • Чем был занят артист

Украинский шансонье Гарик Кричевский сейчас редкий гость в публичном пространстве Украины. Между тем, артист продолжает вести свой инстаграм и делится событиями, которые происходят в его жизни.

Так, неделю назад, Гарик поделился фото из Германии, города Люнебург.

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"Эту парочку, судьба забросила на водонапорную башню в городе Люнебург. Сказочный, не тронутый войной городок в Нижней Саксонии. Очень уютно, готика, фахверк, не покидает ощущение декораций для сказок Андерсена. Как выяснилось, Бах учился в Люнебурге игре на органе, а ещё Люнебург на первом месте в Германии, по плотности баров и ресторанов на душу населения. Рекомендую", - пишет певец.

Гарик Кричевский в Германии
Гарик Кричевский в Германии / Фото Instagram/ garikkrichevskyi

Артист также вспомнил о том, как начиналось полномасштабное вторжение России в Украину.

"Три года, как вчера. Целый день на телефоне Звонки со всего мира: "Что у вас там? Чего вы там сидите?". Стараюсь успокоить, сдерживаюсь, чтобы не послать! После насыщенного дня и семейного ужина заснул мгновенно. Сон тяжелый: ливень, гром, мы бежим по Жилянской в ​​сторону вокзала, дети маленькие. Открываю глаза, жена сидит на кровати: Ты слышал? Это не гром…Подходим к окну, вдали зарево и дым от первого прилета", - вспоминает Кричевский.

Также оказалось, что Гарик Кричевский несколько недель назад записал песню со своей дочкой "Лелека".

"Эта работа — не просто музыка, это история о семейном тепле, взаимопонимании и объединяющей любви. Мы создали клип, в котором показали, как проводим время вместе, как делимся эмоциями и вдохновением. Это не только песня, а часть нашей души", - подписал романтичную композицию с дочкой он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинский исполнитель Гарик Кричевский решился перевести свой, наверное, самый главный хит "Киевляночка" на украинский язык. Об этом сообщил поэт Евгений Рыбчинский.

Гарик Кричевский также показал редкое фото сына Дани, который продолжает семейную традицию, и тоже учится на медика, как и его старшая сестра, отец и бабушка с дедушкой по отцовской линии. В комментариях поклонники не обошли вниманием внешнюю привлекательность будущего врача.

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Кто такой Гарик Кричевский?

Гарик Кричевский - украинский автор-исполнитель в жанре шансон, музыкант, ведущий. Заслуженный артист Украины (2004). Выпустил 11 альбомов. Принимал участие в телепроектах "Зірка+Зірка", "Крутые девяностые", "Битва хоров".

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