Ксения Мишина показала огромный живот и призналась, сколько набрала за беременность

Бывшая "Холостячка" и звезда Крепостной призналась, что отображение в зеркале вызывало у нее настоящую ненависть.

Ксения Мишина показала свое "беременное" фото / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина заинтриговала поклонников своим "беременным" фото - на ее странице в Instagram появился снимок, на котором она в облегающей одежде хвастается округлым животиком.

И хоть беременности артистка была безумно рада, она все же пожаловалась, что за нее ей пришлось поплатиться идеальной фигурой. Мишина набрала 31 килограмм, и отчаянно ненавидела отражение в зеркале.

Но все это - в прошлом. Ксения показала свои снимки из 2012 года, когда она была беременна своим первенцем - Платоном. Мальчику скоро стукнет 11 лет, а актриса сейчас совершенно не похожа на маму такого взрослого сына.

Мишина не перестает мотивировать своих подписчиков на самосовершенствование души и тела. Ради этого она готова делиться с ними кадрами "до" и "после", а также рассказывать собственные истории из жизни.

К примеру, чтобы скинуть "послеродовые" три десятка кило, она на год отказалась от сладкого и мучного, и проводила в пеших прогулках большую часть времени. Однако Ксения призналась, что желанные формы и рельефы не пришли к ней, несмотря на то, что цифра на весах вернулась в прежнюю норму.

Ксения Мишина после родов набрала 31 кг / instagram.com/misha.k.ua

Ранее стало известно, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга телеведущая, блогер и юрист Инна официально начали процесс усыновления. Пара уже воспитывает двоих собственных детей.

Также украинская певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка - врачи прогнозировали ей двойню, однако на гендер-пати все решилось совершенно по-другому.

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