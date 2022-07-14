Крышу снесло, авто сгорело: Лобода показала, что оккупанты натворили с домом ее семьи

Светлана Лобода / пресс-служба певицы

Певица Светлана Лобода, во время своего визита в родной Ирпень, показала кадры с разрушенными домами ее семьи.

В Ирпене артистку встретила двоюродная сестра мамы, тетя Люда и тетя Оксана, жена родного брата, а также бабушка Лариса.

Именно в этих домах артистка проводила все свое детство.

На видео видно, что оккупанты сделали с бизнесом родного брата мамы Светланы Лободы. У Александра полностью сгорел микроавтобус, которым он зарабатывал на жизнь для своей семьи.

"Это все, что осталось от машины, которой Саша зарабатывает деньги", - сказала певица.

Также родные артистки рассказали, что произошло с их зданиями.

"Шифер снесло. Дожди были, это все лилось, обои отклеились. Здесь стены вообще не было, благодаря тебе мы ее поставили, окон не было нигде. Брат конечно в шоковом состоянии. Работы нет. Все было новое", - рассказали женщины.

Также певица встретилась с местными жителями Ирпеня, которые направили запрос артистке в Loboda Help Centr, чтобы она помогла в восстановлении разрушенных домов.

Артистка встретилась с каждым, кто прислал ей письмо.

По словам певицы, каждый день войны несет украинцам неопределенность будущего и разрушение.

"Когда мои родные вернулись в Ирпень, они так же как и 70% ирпенчан нашли свои дома разрушенными. Мне было больно смотреть на то, во что превратила мой город российская армия", - добавила Лобода.

Читайте также: