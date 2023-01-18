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Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедии

18 января 2023, 13:26
София Михайловна была немногословной, но поддержала страну в трудную минуту.
София Ротару
София Ротару отреагировала на трагедию в Броварах / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, как и многие ее соотечественники, встретила утро 18 января с холодящей душу новостью - в Броварах произошло крушение вертолета рядом с детским садом. Погибли все, кто был на борту, включая министра МВД Украины Дениса Монастырского и его коллег. Также трагическая авария забрала жизнь троих детей.

Артистка, шокированная подробностями происшествия, выразила свою молчаливую поддержку всем пострадавшим и соболезнования семьям погибших.

На ее странице в Instagram, которую с начала полномасштабной войны она использует для демонстрации своей любви к Украине и народу, был опубликован пост - выражение скорби Ротару.

На картинке изображен силуэт летящего вертолета, который охвачен красной дымкой. "Бровары 18.01.2023", - кратко подписала София Михайловна.

Она также добавила эмодзи разбитого сердца - меньше недели назад Ротару уже использовала этот жест, выражая свою скорбь по жертвам ракетной атаки на жилой дом в Днепре, которая произошла 14 января.

Крушение вертолета в Броварах: 'разбитая' София Ротару отреагировала на новость о трагедии
София Ротару отреагировала на трагедию в Броварах / instagram.com/sofiarotaru.official

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области 18 января разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На борту были руководители Министерства внутренних дел – министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они погибли.

Вертолет упал на территории детского сада в Броварах, в котором были дети. Людей эвакуировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

По информации ГосЧС, в результате катастрофы погибли 16 человек, включая экипаж потерпевшего крушения вертолета и троих детей.

Согласно предварительной версии следствия, причина катастрофы в Броварах – ошибка пилота.

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