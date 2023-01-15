Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по Днепру

14 января страна-террорист попала снарядом в многоэтажный дом - под завалами все ще ищут людей.

София Ротару отреагировала на ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару старается хранить молчание во время войны в Украине. Ранее ее даже упрекали в этом, однако доподлинно известно, что артистка находится в Украине и помогает ВСУ и соотечественникам по мере возможностей и сил.

В социальных сетях она так же появляется крайне редко, и, увы, все чаще по трагическим поводам. Ротару не забывает выражать свое сочувствие погибшим от российской агрессии, а также восхищение защитникам нашей страны за их выдающуюся храбрость и успехи.

14 января Украину накрыла новая волна боли и ужаса - во время массированной ракетной атаки, страна агрессор попала снарядом в многоквартирный дом в Днепре, в результате чего часть дома разрушена, среди жильцов дома - много раненых и погибших.

София Ротару, как публичная личность, не оставила свою страну наедине с горем. На ее странице в Instagram появился полный скорби пост - в Instagram-сторис она показала черно-белое фото изувеченного дома, дату случившейся трагедии, и также множество эмодзи разбитых сердец.

София Ротару отреагировала на ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января / instagram.com/sofiarotaru.official

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на утро 15 января стало известно о 21 погибшем. Спасательная операция продолжается. Разбор завалов завершен на 45%.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время телемарафона, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

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