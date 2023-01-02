На украинском и с пожеланием победы: София Ротару поздравила украинцев

Певица уже не скрывает своего отношения к подлому наступлению России на Украину.

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.officia

В новогоднюю ночь, украинская певица София Ротару, которая в войне России с Украиной занимает проукраинскую позицию, поздравила свой народ с новым годом на украинском языке.

Певица поделилась соответствующим постом на своей странице в Instagram.

"С Новым годом! Годом нашей победы", — написала на украинском Ротару.

Напомним, ранее внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая открыто поддерживает Украину в войне с Россией, поделилась очередным фото на своей странице в Instagram.

Девушка, которая является моделью, оголила плечо, приспустив с него пиджак. Она также надела крупные серьги с разным по форме жемчугом и сфотографировалась с крупным белым цветком. Свое фото она подписала одним словом: "Мечтатель".

Отметим, что Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря.

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