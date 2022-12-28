Внучка Ротару оголила плечо в новой фотосессии

Внучка Ротару выглядит очень ухоженной и не устается делиться своими фото в социальных сетях.

Соня Евдокименко / Instagram

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая открыто поддерживает Украину в войне с Россией, поделилась очередным фото на своей странице в Instagram.

Девушка, которая является моделью, оголила плечо, приспустив с него пиджак. Она также надела крупные серьги с разным по форме жемчугом и сфотографировалась с крупным белым цветком. Свое фото она подписала одним словом: "Мечтатель".

Поклонники девушки традиционно набросились на нее с комплиментами. "Красивая", "Неперевершена", "Шикарно выглядите", "Какая же вы красивая, просто невероятно", - написали они.

Отметим, что украинская певица София Ротару редко выходит на связь с поклонниками во время войны в Украине. Тем не менее знаковые события она отмечает на своих страницах в социальных сетях.

Артистка четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделает значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря.

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