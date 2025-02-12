Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

Элина Чигис
12 февраля 2025, 09:44
262
Кристина Орбакайте удивила поклонников своим отдыхом.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте показалась в стильном образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

  • Кристина Орбакайте показала, как выглядит
  • Алла Пугачева оценила видео дочери

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, восхитила своим видом.

На своей странице в соцсетях Кристина опубликовала видео, на котором показалась в черном коротком платье в комнате со свечами, а потом вышла на красивый балкон. Где именно снято видео певица не уточнила.

видео дня

"Жизнь - это загадка", - написала Орбакайте.

На публикацию отреагировала и мама артистки – российская певица Алла Пугачева, которая сейчас находится на Кипре и осуждает нападение РФ на Украину, и поставила сердечко под видео.

Также и поклонники оценили атмосферное видео Кристины и написали множество комментариев.

"А Кристина повзрослела! Чувствуется жизненный опыт в походке, во взгляде, в жестах...";

"Лучшая доченька лучшей мамы";

"Красавица, люблю Кристину и восхищаюсь ею", - отметили фанаты.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

11:04Украина
Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:30Украина
6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

10:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Влияет на здоровье и благополучие: что о человеке говорит дата рождения

Влияет на здоровье и благополучие: что о человеке говорит дата рождения

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Последние новости

11:04

Прием у онколога и химиотерапия: у звезды Ворониных горе в семье

11:04

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

10:51

Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраляВидео

10:30

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:08

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

09:44

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

09:34

Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

08:50

Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФФото

Реклама
08:40

Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

08:20

Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

08:12

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

08:00

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украинумнение

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Реклама
04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

21:59

Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

21:44

Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

21:34

Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

21:24

Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезонаВидео

21:23

Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

Реклама
21:21

В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган МарклВидео

21:20

Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

21:06

Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

20:55

Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

20:48

Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

20:45

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

20:41

В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

20:39

В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепление

20:27

Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

20:22

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять