Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте показала, как выглядит
- Алла Пугачева оценила видео дочери
Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, восхитила своим видом.
На своей странице в соцсетях Кристина опубликовала видео, на котором показалась в черном коротком платье в комнате со свечами, а потом вышла на красивый балкон. Где именно снято видео певица не уточнила.
"Жизнь - это загадка", - написала Орбакайте.
На публикацию отреагировала и мама артистки – российская певица Алла Пугачева, которая сейчас находится на Кипре и осуждает нападение РФ на Украину, и поставила сердечко под видео.
Также и поклонники оценили атмосферное видео Кристины и написали множество комментариев.
"А Кристина повзрослела! Чувствуется жизненный опыт в походке, во взгляде, в жестах...";
"Лучшая доченька лучшей мамы";
"Красавица, люблю Кристину и восхищаюсь ею", - отметили фанаты.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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