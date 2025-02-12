Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

Кристина Орбакайте удивила поклонников своим отдыхом.

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Кристина Орбакайте показалась в стильном образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте показала, как выглядит

Алла Пугачева оценила видео дочери

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, восхитила своим видом.

На своей странице в соцсетях Кристина опубликовала видео, на котором показалась в черном коротком платье в комнате со свечами, а потом вышла на красивый балкон. Где именно снято видео певица не уточнила.

видео дня

"Жизнь - это загадка", - написала Орбакайте.

На публикацию отреагировала и мама артистки – российская певица Алла Пугачева, которая сейчас находится на Кипре и осуждает нападение РФ на Украину, и поставила сердечко под видео.

Также и поклонники оценили атмосферное видео Кристины и написали множество комментариев.

"А Кристина повзрослела! Чувствуется жизненный опыт в походке, во взгляде, в жестах...";

"Лучшая доченька лучшей мамы";

"Красавица, люблю Кристину и восхищаюсь ею", - отметили фанаты.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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