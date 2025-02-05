Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

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- Кристина Орбакайте собирается в Европу с выступлениями
- Певица сможет встретиться с Аллой Пугачевой
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, но отказалась выступать в родной стране и выехала с семьей жить в США, анонсировал тур в Европе.
Как сообщают росСМИ, Орбакайте выступит в восьми странах.
"Орбакайте анонсировала выступления в 8 странах. Первыми насладиться программой смогут жители Кипра. Именно туда Кристина прилетит 8 мая. К слову, говорят, именно на острове на данный момент живет Алла Борисовна с супругом и младшими детьми. Из солнечного Лимассола певица отправится в Германию. Ожидается, что она выступит сразу в 6 городах страны. Следующие на очереди — Швейцария, Испания, Чехия, Эстония, Литва и, наконец, Латвия. Последний концерт в рамках данного тура Орбакайте даст 1 июня в Юрмале", - написали российские пропагандисты.
Также концерты певицы прокомментировал и российский продюсер-путинист Сергей Дворцов.
"Держится на плаву благодаря имени мамы Пугачевой и каким-то своим связям. Нельзя исключать, что она будет звонить кому-то из своих друзей, коллег, просить коллаборировать вместе с ней. Именно за границей, не в России. Делать какие-то капустники в Дубае, на Кипре и подобное", — сказал любитель диктатора Путина.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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