Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте продолжает строить карьеру.

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Кристина Орбакайте объявила новый тур / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте собирается в Европу с выступлениями

Певица сможет встретиться с Аллой Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, но отказалась выступать в родной стране и выехала с семьей жить в США, анонсировал тур в Европе.

Как сообщают росСМИ, Орбакайте выступит в восьми странах.

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"Орбакайте анонсировала выступления в 8 странах. Первыми насладиться программой смогут жители Кипра. Именно туда Кристина прилетит 8 мая. К слову, говорят, именно на острове на данный момент живет Алла Борисовна с супругом и младшими детьми. Из солнечного Лимассола певица отправится в Германию. Ожидается, что она выступит сразу в 6 городах страны. Следующие на очереди — Швейцария, Испания, Чехия, Эстония, Литва и, наконец, Латвия. Последний концерт в рамках данного тура Орбакайте даст 1 июня в Юрмале", - написали российские пропагандисты.

Также концерты певицы прокомментировал и российский продюсер-путинист Сергей Дворцов.

"Держится на плаву благодаря имени мамы Пугачевой и каким-то своим связям. Нельзя исключать, что она будет звонить кому-то из своих друзей, коллег, просить коллаборировать вместе с ней. Именно за границей, не в России. Делать какие-то капустники в Дубае, на Кипре и подобное", — сказал любитель диктатора Путина.

Когда Кристина Орбакайте выступит в Европе / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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