Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудением

Легендарная американская певица Кристина Агилера выглядела потрясающе во время вечеринки Dolce & Gabbana в Италии.
Как пишет The Daily Mail, 43-летняя поп-икона излучала уверенность, позируя в развевающееся ярко-розовое мини-платье и соответствующие сапоги до бедра в видео, опубликованном в ее Instagram в воскресенье.
Певица шикарно прошлась по дорожке, прежде чем кокетливо улыбнуться камере. "Доброго вечера", — подписала она пост.
Она продолжила это еще одним клипом, где она прогуливается по мероприятию.
Ошеломляющий вид Кристины свидетельствовал о ее недавней потере веса. Сообщается, что за последний год она сбросила 18 килограмм, что вызвало слухи об употреблении популярного препарата для диабетиков.
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Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.
Ранее американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.
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