Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудением

Кристина Агилера удивила своим похудевшим внешним видом.

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Кристина Агилера поразила похудением / Коллаж Главред, фото Instagram/xtina

Легендарная американская певица Кристина Агилера выглядела потрясающе во время вечеринки Dolce & Gabbana в Италии.

Как пишет The Daily Mail, 43-летняя поп-икона излучала уверенность, позируя в развевающееся ярко-розовое мини-платье и соответствующие сапоги до бедра в видео, опубликованном в ее Instagram в воскресенье.

Певица шикарно прошлась по дорожке, прежде чем кокетливо улыбнуться камере. "Доброго вечера", — подписала она пост.

видео дня

Она продолжила это еще одним клипом, где она прогуливается по мероприятию.

Ошеломляющий вид Кристины свидетельствовал о ее недавней потере веса. Сообщается, что за последний год она сбросила 18 килограмм, что вызвало слухи об употреблении популярного препарата для диабетиков.

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Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

Ранее американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.

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