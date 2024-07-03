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Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудением

Алена Кюпели
3 июля 2024, 00:40
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Кристина Агилера удивила своим похудевшим внешним видом.
Кристина Агилера поразила похудением
Кристина Агилера поразила похудением / Коллаж Главред, фото Instagram/xtina

Легендарная американская певица Кристина Агилера выглядела потрясающе во время вечеринки Dolce & Gabbana в Италии.

Как пишет The Daily Mail, 43-летняя поп-икона излучала уверенность, позируя в развевающееся ярко-розовое мини-платье и соответствующие сапоги до бедра в видео, опубликованном в ее Instagram в воскресенье.

Певица шикарно прошлась по дорожке, прежде чем кокетливо улыбнуться камере. "Доброго вечера", — подписала она пост.

видео дня

Она продолжила это еще одним клипом, где она прогуливается по мероприятию.

Ошеломляющий вид Кристины свидетельствовал о ее недавней потере веса. Сообщается, что за последний год она сбросила 18 килограмм, что вызвало слухи об употреблении популярного препарата для диабетиков.

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Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

Ранее американская певица, которая без конца и края попадает в скандалы, Бритни Спирс, решила высказать свое мнение относительно внешности другой популярной певицы Кристины Агилеры.

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